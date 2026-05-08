Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в Ормузкия проток

Съединените щати и Иран и си размениха удари в Ормузкия проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Американския президент Доналд Тръмп потвърди, че то остава в сила.

"Любовно потупване" – така Доналд Тръмп нарече ударите на Ислямската република срещу три американски разрушителя на излизане от Ормузкия проток. Според централното командване на американските военноморски сили, Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че Съединените щати първи са нарушили примирието с удари по два кораба навлизащи в протока.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Разрушителите не са пострадали по никакъв начин, няма пострадали хора, но те стреляха по нас. Затова и ние отвърнахме на огъня им. Нашата огнева мощ беше адски по-голяма от тяхната и ги размазахме напълно."

Американски удари е имало и по цели на сушата. Докато Обединените арабски емирства съобщиха, че отблъскват атаки с дронове и ракети от страна на Иран. Американският президент обаче потвърди, че примирието остава в сила.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Закачиха се с нас…, аз наричам това закачане. Ще ви кажа, когато няма примирие… няма да ви се наложи да знаете. Просто ще трябва да погледнете към огромната експлозия над Иран. По-добре бързо да подпишат споразумението."

В сряда Вашингтон даде 48 часа на Иран да отговори на последното предложение на Съединените щати за прекратяване на конфликта. Според Тръмп, сделка може да има "всеки ден". Вярвам, че те искат сделката повече от мен, добави той.