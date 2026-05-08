БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Народното събрание избра Румен Радев за министър-председател
Чете се за: 00:22 мин.
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Чете се за: 01:02 мин.
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Чете се за: 02:00 мин.
НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва в...
Чете се за: 02:35 мин.
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Чете се за: 02:12 мин.
Гледайте първия етап от Джиро д'Италия на живо по БНТ 3
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в Ормузкия проток

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Запази
Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в Ормузкия проток
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Съединените щати и Иран и си размениха удари в Ормузкия проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Американския президент Доналд Тръмп потвърди, че то остава в сила.

"Любовно потупване" – така Доналд Тръмп нарече ударите на Ислямската република срещу три американски разрушителя на излизане от Ормузкия проток. Според централното командване на американските военноморски сили, Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че Съединените щати първи са нарушили примирието с удари по два кораба навлизащи в протока.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Разрушителите не са пострадали по никакъв начин, няма пострадали хора, но те стреляха по нас. Затова и ние отвърнахме на огъня им. Нашата огнева мощ беше адски по-голяма от тяхната и ги размазахме напълно."

Американски удари е имало и по цели на сушата. Докато Обединените арабски емирства съобщиха, че отблъскват атаки с дронове и ракети от страна на Иран. Американският президент обаче потвърди, че примирието остава в сила.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Закачиха се с нас…, аз наричам това закачане. Ще ви кажа, когато няма примирие… няма да ви се наложи да знаете. Просто ще трябва да погледнете към огромната експлозия над Иран. По-добре бързо да подпишат споразумението."

В сряда Вашингтон даде 48 часа на Иран да отговори на последното предложение на Съединените щати за прекратяване на конфликта. Според Тръмп, сделка може да има "всеки ден". Вярвам, че те искат сделката повече от мен, добави той.

#войната в Иран #САЩ-Иран #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #САЩ #Иран

Водещи новини

Народното събрание избра Румен Радев за министър-председател
Народното събрание избра Румен Радев за министър-председател
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и ограничаването на ръста на цените са основните очаквания към новата власт "Мяра": Бързото приемане на бюджета и ограничаването на ръста на цените са основните очаквания към новата власт
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Патриарх Даниил към новите управляващи: Молим се Бог да им помага...
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
Шофьор на камион с 2,86 промила алкохол в кръвта е задържан във Варна
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в...
Чете се за: 02:12 мин.
Близък изток
Забележителен юбилей: Сър Дейвид Атънбъро навършва 100 години (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Европа
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ