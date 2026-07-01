Европа под натиска на екстремни климатични явления: жеги и бури вземат жертви

Рекордно топли океански води бяха отчетени през юни със средна температура от почти 21 градуса. Климатичните промени продължават да взимат жертви в Европа.

Мощна буря връхлетя след жегите съседна Румънияи отне един човешки живот. Засегнати са десетки домове и превозни средства в столицата Букурещ и още 20 окръга. Почти 2000 спешни обаждания са регистрирани само в столицата.

Над 1000 смъртни случая има в Испания заради жегите през юни. Страната отчете най-горещите 6 месеца в историята си с температури с над 1 градус и 6 десети по-високи от нормата.

Снимки: БТА

Във Франция срещу правителството ще бъде внесен вот на недоверие заради жегите. Инициативата е на Зелената партия, след като най-малко 100 смъртни случая се дължат на топлинния купол, който задуши Франция в продължение на 11 дни с температури над 40 градуса.