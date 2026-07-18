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Европа продължава да е в капана на жегите, над 1000 души са евакуирани при пожар в Испания

Христо Ценов от Христо Ценов
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европа продължава капана жегите 1000 души евакуирани пожар испания
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А Европа продължава да е в капана на жегите – огромен пожар в северна испанска провинция изгори над 15 хиляди хектара горски площи. Най-малко 1000 души са евакуирани.

Сцени като от апокалипсис – испанската автономна област Арагон мобилизира военен персонал, летателна техника и множество пожарникарски екипи, за да се бори с природното бедствие. Огънят се разрази в сряда в слабо населен регион, но бързо се разрасна и вече заплашва градове и инфраструктура. Регионалното правителство издаде код за бедствие от втора степен. Стотици трябваше да прекарат една или две вечери във временни убежища.

Лаура Арагуес, учител: "Всички бяхме внезапно уведомени. Трябваше да напуснем домовете си в Луесия. Бях много уплашена, надявам се всичко да се оправи скоро."

Пожарът покрива площ от над 80 километра в диаметър. Загубите на дивеч и растителност са неизмерими. Температурите в страната достигнаха 40 градуса. Съседният автономен регион, Кастия да Манча на юг, също е разтърсен от пожари – там изгоряха над 3000 хектара. Очаква се тази седмица температурите на места да се покачат до 42 градуса.

Бедствието все още не е под контрол. Пожарът идва една седмица след най-тежкото огнено бедствие за страната в съвременната ѝ история – пожарът в югозападната провинция Алмерия, който взе 13 жертви.

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