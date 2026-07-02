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Франция се бори с горски пожар

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Франция се бори с горски пожар
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Франция, която е на прага на третата за годината гореща вълна, се бори с горски пожари. Огънят до момента е обхванал над 1200 хектара.

Два от пожарите са в близост до Марсилия. Повече от 2000 души са евакуирани.

Мобилизирани са близо 1200 пожарникари. Работата им е затруднена от силен вятър.

Френският вътрешен министър Лоран Нюнес подчерта, че 9 от 10 пожара са причинени от човешка намеса и призова гражданите за повече отговорност.

#горещо време #горски пожари #Франция

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