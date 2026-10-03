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Френската преса разкритикува остро Усман Дембеле след равенството с Италия

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
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Носителят на "Златната топка“ за 2025 година не успя да запълни празнината, оставена от Килиан Мбапе, и получи слаби оценки за представянето си на върха на атаката

Френската преса разкритикува остро Усман Дембеле след равенството с Италия
Снимка: БГНЕС
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Усман Дембеле попадна под сериозен обстрел от френските медии след представянето си при равенството 1:1 между Франция и Италия в Лигата на нациите. При отсъствието на Килиан Мбапе селекционерът Зинедин Зидан заложи на носителя на "Златната топка“ за 2025 година като централен нападател, но той не успя да окаже очакваното влияние върху двубоя.

Дембеле имаше ограничено въздействие върху италианската защита и не показа необходимата прецизност в завършващата фаза. Една от най-добрите му възможности дойде в началото на второто полувреме, когато Джанлуиджи Донарума спаси негов удар от близка дистанция.

Представянето на нападателя отново постави във фокуса разликата между изявите му за Пари Сен Жермен и тези с националната фланелка.

Според Foot Mercato френското издание "Екип“ е оценило Дембеле с едва 3 от 10, докато "Льо Паризиен“ му е поставил 4 от 10. Самият Foot Mercato е бил малко по-благосклонен с оценка 5, но също е подчертал, че от футболист с неговите качества се очаква значително повече.

Сред основните критики са липсата на достатъчно острота в атакуващата третина и ограниченото му влияние върху играта, въпреки усилията при пресата.

Особено категоричен беше журналистът Дав Ападу в ефира на "La Chaîne L'Équipe“.

"Добър вечер, Усман. Искам да ти кажа две неща. Ти си носител на "Златната топка“, но това беше "Златна топка“ в Париж. Има много голяма разлика между това, което показваш с Париж, и това, което продължаваш да не показваш с националния отбор на Франция“, заяви той.

Ападу обърна внимание и на възможността, която се е открила пред Дембеле заради отсъствието на Мбапе.

"Имаме усещането, че не можеш да се наложиш в този национален отбор. Обстоятелствата бяха идеални при отсъствието на Килиан, особено след като Зидан те постави на най-добрата за теб позиция – като централен нападател. Върна се към старите си технически грешки и неспособността да насочваш ударите си в очертанията на вратата. Всички очакват много от теб, а сега е твой ред, Усман“, добави журналистът.

Критиките отново повдигнаха въпроса защо Дембеле не успява да пренесе влиянието си от Пари Сен Жермен в националния отбор.

Зинедин Зидан обаче избра далеч по-умерен тон след двубоя. Селекционерът не отправи сериозни упреци към нападателя, макар да призна, че от него е можело да се очаква повече.

Дембеле ще има бърза възможност да отговори на критиките. Франция приема Белгия в понеделник, когато нападателят ще бъде под още по-сериозно внимание след неубедителното си представяне срещу Италия.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Италия по футбол #национален отбор на Франция по футбол #Усман Дембеле

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