БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Големите губещи от вота - кои партии не влизат в новия парламент?

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Пет партии от 51-вото НС не влизат в новия парламент. Някои от тях дори губят субсидиите си от държавата заради слаби резултати. Други две партии, които влизат в новото Народно събрание, значително намаляват тежестта си и ще имат по-малко депутати.

ДПС губи осем мандата спрямо 51-вия парламент, след като отстъпи на "Прогресивна България" традиционните си бастиони – Разград, Силистра, Търговище и Шумен, и запази водещата си позиция само в Кърджали. В изборната нощ лидерът на ДПС Делян Пеевски реагира с пост във Фейсбук, че никога за тях изборите не са били самоцел, а само стъпка към осъществяването по най-добрия начин на тяхната кауза – хората. Пеевски се обръща към избирателите на ДПС, като изтъква, че са устояли на безпрецедентен натиск, на който са били подложени от МВР и цялото служебно правителство.

Цели 21 мандата губи „Възраждане“ в сравнение с предишния парламент. В социалните мрежи Костадин Костадинов благодари на избирателите и заяви, че ще продължат да се борят за свободна и независима България.

За първи път след демократичните промени партията със 100-годишна история БСП остава извън парламента. Нейната съдба последваха още четири формации от предходното Народно събрание – МЕЧ, „Величие“, АПС и ИТН.

Изненадващо социалистите, които получиха около 3 на сто от вота, бяха изпреварени, макар и с малко, от МЕЧ на Радостин Василев и „Величие“ на Ивелин Михайлов. В изборната нощ лидерът на социалистите Крум Зарков първи направи изявление, поздрави победителя Румен Радев и въпреки че изглеждаше обнадежден от първите резултати, все пак обяви, че поема отговорност.

Крум Зарков – председател на БСП: „За резултата на БСП аз, като неин председател, поемам пълната и неделима отговорност. Поздравяваме партията на Румен Радев за постигнатия успех. Това дава на него и неговите съмишленици правото и отговорността да започнат работа по сформиране на правителство. България най-накрая трябва да има устойчиво, компетентно и не на последно място почтено правителство.“

Дебютантът „Сияние“ на Николай Попов изненада с висок резултат от 2,8% и макар че остана под чертата, изпревари Алианса за права и свободи на знаковия политик от прехода Ахмед Доган, които получиха малко над процент и половина.

Сред големите губещи се оказа ИТН на Слави Трифонов. Някогашните победители от изборите през юли 2021 година сега не успяха да спечелят и 1 процент.

#парламентарни избори 2026 #избори 2026 #България гласува

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ