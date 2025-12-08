БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособтсвеника на "Кайрос"
Снимка: БТА
Слушай новината

Покриването на всички разходи са задължение на корабособтсвеника на "Кайрос". Това стана ясно от думите на транспортният министър Гроздан Караджов на брифинг във връзка с инцидента с танкера "Кайрос".

Той заедно с министърът на външните работи Георг Георгиев проведе среща с посланика на Турция в България Мехмет Уянък. Срещата бе инициирана във връзка с инцидента с танкера "Кайрос".

Министър Георгиев обясни, че е поискана информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води.

„Инцидентът настъпил с кораба, в последствие неговото издърпване до българската територия и какви са обстоятелства до ситуацията“, обясни външният министър.

По думите му от посланика на Турция е поет ясен ангажимент за набавяне на повече и по-детайлна информация за предхождащите събития на кораба.

„ Евакуирана е голяма част от екипажа,каза той и уточни, че моряците са с идентифицирано гражданство Те са десет.

"Евакуирани са общо седем души и са настанени в хотел във Варна. По желание на собственика на кораба, на палубата ще останат само трима души. Подготвяме оборудване, което да бъде доставено на "Кайрос", включително по-голям електрогенератор, който да може да осигури захранане на електросистемите на кораба и да задвижим агрегата, който да вдигне котвата и да позволи да бъде евакуиран от това място. Искам да подчертая, че при наличие на корабособственик, при наличие на екипаж на борда и при липса на изоставяне на кораба, то той си остава изцяло ангажимент на собственика - как и по какъв начин ще се справи с последиците от случилото се. Организацията и покриването на всички разходи са си задължение на корабособственика, той е изпратил своя агент, ние сме във връзка с него. Когато всички приключи, разноските ще бъдат предявени“, обясни от своя страна министърът на транспорта Гроздан Караджов.

Министър Караджов увери,ч е корабът "Кайзер" не представлява опасност за околната среда и хората.

