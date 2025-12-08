Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособтсвеника на "Кайрос"

Покриването на всички разходи са задължение на корабособтсвеника на "Кайрос". Това стана ясно от думите на транспортният министър Гроздан Караджов на брифинг във връзка с инцидента с танкера "Кайрос".

Той заедно с министърът на външните работи Георг Георгиев проведе среща с посланика на Турция в България Мехмет Уянък. Срещата бе инициирана във връзка с инцидента с танкера "Кайрос".

Министър Георгиев обясни, че е поискана информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води.

„Инцидентът настъпил с кораба, в последствие неговото издърпване до българската територия и какви са обстоятелства до ситуацията“, обясни външният министър.

По думите му от посланика на Турция е поет ясен ангажимент за набавяне на повече и по-детайлна информация за предхождащите събития на кораба.

„ Евакуирана е голяма част от екипажа,каза той и уточни, че моряците са с идентифицирано гражданство Те са десет. "Евакуирани са общо седем души и са настанени в хотел във Варна. По желание на собственика на кораба, на палубата ще останат само трима души. Подготвяме оборудване, което да бъде доставено на "Кайрос", включително по-голям електрогенератор, който да може да осигури захранане на електросистемите на кораба и да задвижим агрегата, който да вдигне котвата и да позволи да бъде евакуиран от това място. Искам да подчертая, че при наличие на корабособственик, при наличие на екипаж на борда и при липса на изоставяне на кораба, то той си остава изцяло ангажимент на собственика - как и по какъв начин ще се справи с последиците от случилото се. Организацията и покриването на всички разходи са си задължение на корабособственика, той е изпратил своя агент, ние сме във връзка с него. Когато всички приключи, разноските ще бъдат предявени“, обясни от своя страна министърът на транспорта Гроздан Караджов.

Министър Караджов увери,ч е корабът "Кайзер" не представлява опасност за околната среда и хората.