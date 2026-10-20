Ханзи Флик: ПСЖ е най-добрият отбор в света през последните две години

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че Рафиня може да се завърне в стартовия състав за утрешния мач с Манчестър Сити в Шампионската лига на фона на вълната от контузии, които измъчват каталунците.

Барса загуби в неделя заради травми Жюл Кунде и Ерик Гарсия, като и двамата напуснаха терена принудително. Това оставя Флик само с петима здрави футболисти в тази зона на терена, а след мача със Сити предстои и Ел Класико с Реал Мадрид. Въпреки нарастващия списък с контузени, старши треньорът поддържа силно позитивна перспектива преди европейския мач и потвърди значително усилване в атака.

Ако излезе на терена, за Рафиня това ще бъде първи мач от 19-и септември насам, след като тогава излезе от строя заради проблеми в слабините.

„Той ще бъде в титулярния състав утре“, каза Флик по отношение на Рафиня.

Мениджърът също така призова отбора си да приеме огромното предизвикателство срещу ПСЖ.

„Мисля, че утрешният мач е добър тест за нас. Искам нашият отбор да играе с увереност, както прави отбор, който е спечелил последните си 11 мача. Ще се изправим срещу най-добрия отбор в света през последните две години и това е възможност за нас“, каза Флик по време на пресконференцията си.

"Tomorrow will be a good test for us to see where we stand. I want my team to play with confidence and courage, and to be united as a team. We’re playing against the best team in the world over the last two years, and tomorrow we have an opportunity to see what level we’re at." ️ Hansi Flick — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2026

Със сигурност Гарсия, Кунде и Андреас Кристенсен няма да играят в най-чакания мач в Шампионската лига утре вечер.

Флик каза по темата, че Кунде „ще се върне скоро“ и може да играе срещу Реал Мадрид идната неделя. Също така германецът посочи полузащитниците Родри Ернандес и Френки де Йонг като възможни временни решения за защитната линия.

Тинейджърът и централен защитник Алекс Кампос е включен в състава за мача с ПСЖ. 18-годишният футболист все още не е дебютирал за Барселона.

Срещата на стадион „Парк де Пренс“ ще бъде ръководена от англичанина Майкъл Оливър.