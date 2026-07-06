Хиляди евакуирани в Южна Европа заради горски пожари

Южна Европа е обхваната от горски пожари. Заради експремните горещини сезонът им започва с месец по-рано от обикновено. Най-тежко е положението в южна Франция, където са евакуирани хиляди хора, а двама души са с изгаряния и в критично състояние. Големи пожари има и в Испания и Гърция.

"Апокалиптичен" - така местните хора описват големия пожар близо до Перпинян в южна Франция. От вчера до днес площта на пожара се е увеличила три пъти до над 46 хиляди декара. Разрастването на огъня наложи евакуацията на над 10 хиляди души. 750 пожарникари и 200 машини са на терен. Европейският съюз изпраща още 4 самолета в помощ на огнеборците.

Ришар Маргай, жител на Ил-Сюр-Тет: "Никога не сме виждали нещо толкова близо до домовете на хората. Преди 25-30 години също преживяхме голям пожар. Бяха обхванати около 20 хиляди декара. Но нищо в такъв мащаб и никога толкова близо до хората."

Заради опасността, властите забраниха присъствието на зрители на днешния трети етап от Тур дьо Франс през Пиренеите.

Кристиян Прудом, директор на Тур Дьо Франс: "Заради извънредните обстоятелства и драматичния пожар, който в момента опустошава част от департамента Пирене-Ориентал. Призоваваме публиката да не се приближава нито до трасето на етапа, нито до финала в Лез Англ."

Големи горски пожари обхванаха и района Коста Брава в североизточна Испания. Хората в няколко общини бяха предупредени да останат по домовете си, затворени бяха пътища.

Трети ден пожарникари се борят да потушат пожар в северното предградие на Солун Орайокастро. Огънят започнал в гориста местност и земеделски земи но впоследствие е обхванал фабрики и депо за рециклиране на отпадъци.

Харис Анастасиадис, жител на Орайокастро: "Видях пожара в момента в който започна. Мислехме си, че ще може да бъде потушен но изглежда, че ескалира."

От днес в редица европейски държави започва нова гореща вълна, която ще продължи до края на седмицата.