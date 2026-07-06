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Забраниха зрители на "Тур дьо Франс" заради горските пожари в Европа

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Забраниха зрители на "Тур дьо Франс" заради горските пожари в Европа
Снимка: БТА
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Горски пожари във Франция, Португалия и Испания принудиха хиляди да напуснат домовете си. От днес в редица европейски държави се очаква нова гореща вълна.

Голям пожар в труднодостъпна местност близо до Перпинян, в Южна Франция, наложи евакуацията на над 10 хиляди души. 700 пожарникари се борят с огъня. Пожарникар и още един човек са с изгаряния и с опасност за живота. Властите забраниха присъствието на зрители на днешния трети етап от Тур дьо Франс. Пожари горят и на няколко места в Испания, както и в Португалия, Гърция, Албания и Хърватия. Властите коментират, че заради екстремните температури сезонът на горските пожари е започнал с месец по-рано.


#Испания #Португалия #горски пожари #Франция

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