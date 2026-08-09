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Христо Гаджев, ГЕРБ: Да видим как правителството на Радев ще защити националния ни интерес

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Да видим как правителството на Румен Радев ще защити националния ни интерес, написа в профила си във Фейсбук депутатът от парламентарната група на ГЕРБ - СДС и член на Комисията по отбрана Христо Гаджев. Коментарът му е по повод изявлението на премиера Румен Радев, че дрон е навлязъл във въздушното пространство на България край Кардам и се е взривил.

Гаджев пише, че още не е ясен произходът на дрона и прави предположение каква би била реакцията на правителството. Ако дронът е украински, подозирам, че до довечера това ще е по всички медии. Но ако се окаже руски (което е доста по-вероятно), да не стане така, че правителството да почне да оправдава и омаловажава инцидента, коментира депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС.

"Румъния вече реагира много по-твърдо след поредица от руски дронове в нейното въздушно пространство — включително с експулсиране на руски дипломат", посочи Гаджев.

"Надявам се нашето да не влезне в извинителен режим към Русия, както направи с Иран", пише още той.

Ако е руски, това ще е поредна ескалация и провокация от страна на Руската федерация към НАТО и в частност България, смята Христо Гаджев.

#граничен пункт "Кардам" #ГЕРБ-СДС #Христо Гаджев #газопровод #дрон

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