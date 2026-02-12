Илияна Йотова за случая "Петрохан": Настоявам този случай да се разплете докрай

Президентът Илияна Йотова вярва, че българските институции ще си свършат професионално работата по случая "Петрохан". И очаква този случай да се разплете докрай.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Нека да не спекулираме с днешна дата дали е политически въпрос или не. Най-лесно е в такава една ситуация да кажеш "ето тези са виновни" и да хвърлиш цялата тази трагедия в политическото русло. Нека да изчакаме фактите. Пак казвам, вярвам, че професионалното ръководство на МВР, на службите, ще си свършат работата, защото, за да може да излекуваме поне една малка частичка от болестта, която ни се стовари, трябва да си имаме доверие и трябва да знаем истината."