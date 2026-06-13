Войната в Близкия изток: Иран потвърди, че споразумението със САЩ е близо

След Съединените щати, Иран също потвърди официално, че двете страни са близо до сключване на споразумение за прекратяване на огъня.

Външният министър Абас Арагчи коментира в интервю за държавната телевизия, че меморандумът за разбирателство включва отварянето на Ормузкия проток. В замяна Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища.

Промени са възможни, но споразумението "никога не е било толкова близо", каза Арагчи. Според западни източници, то може да бъде подписано още утре, като Женева се приема за най-вероятното място за това.