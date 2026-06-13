БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Войната в Близкия изток: Иран потвърди, че споразумението със САЩ е близо

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Запази
Войната в Близкия изток: Иран потвърди, че споразумението със САЩ е близо
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

След Съединените щати, Иран също потвърди официално, че двете страни са близо до сключване на споразумение за прекратяване на огъня.

Външният министър Абас Арагчи коментира в интервю за държавната телевизия, че меморандумът за разбирателство включва отварянето на Ормузкия проток. В замяна Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища.

Промени са възможни, но споразумението "никога не е било толкова близо", каза Арагчи. Според западни източници, то може да бъде подписано още утре, като Женева се приема за най-вероятното място за това.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Преговорите, които ще доведат до край на войната, са предвидени да се проведат на два етапа. Първият етап е подписването на меморандум за разбирателство между Иран и Съединените щати. След това ще започнат преговорите за втория етап, за тях са предвидени 60 дни. На втория етап ще бъдат разгледани ядреният въпрос, заедно с въпроса за отмяната на санкциите срещу Иран и един-два други въпроса и ще бъде постигнато окончателно споразумение."

#войната в Иран #САЩ - Иран #войната в Близкия изток

Водещи новини

EК ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България
EК ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Иран потвърди, че споразумението със САЩ е близо Войната в Близкия изток: Иран потвърди, че споразумението със САЩ е близо
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Цистерни с мляко са блокирани на границата с Румъния заради нови...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
След катастрофата на "Челопешко шосе": Колеги на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Мечтата няма граници": 71-годишна учителка със сърдечни...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ