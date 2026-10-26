Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в парламента, Вучич призна победа

Исторически избори в Сърбия. Бившият президент и кандидат за премиер Александър Вучич призна поражението си на предсрочните парламентарни избори, студентите обявиха победа. Тяхната "Студентска листа" печели 140 депутатски места в Скупщината, а коалицията на Вучич "Обединена Сърбия" – 103. Нито една друга партия на прекрачи 3-процентовия праг, с изключение на няколко малцинствени формации, за това правило не важи. Вотът премина при рекордно висока избирателна активност от 69%.

След една безсънна нощ Белград се събуди различен. Проевропейската "Студентска листа" буквално помете политическата система в Сърбия. Студентите успяха да свалят Александър Вучич след 14 години във властта, благодарение на силната мобилизация на гражданите, които масово гласуваха и вчера до последно се редяха на опашки пред секциите. Моментът на еуфорията настъпи, когато Вучич призна поражението си. Хиляди сърби излязоха по улиците, за да празнуват. Дори символично премахнаха загражденията около президентството и освободиха Пионерския парк, правейки го отново достъпен за хората.

акад. Радомир Саичич, кандидат от "Студентска листа": "Това е победа на смелостта над страха. Победа на надеждата над безразличието. Победа на вярата, че Сърбия може и трябва да бъде различна. Благодаря на всички, които застанаха един до друг и подкрепиха "Студентска листа". Тази победа не е ничий личен трофей, а принадлежи на всички граждани. Но голямата победа носи и голяма отговорност. Нека нашият отговор на всяка провокация бъде достойнство. На всяка обида – мир. На всеки опит да ни разделят – още по-голяма солидарност. Утре започва работата – сериозна, отговорна и трудна за изграждането на една Сърбия, в която законът важи за всички, истината не се наказва, знанието се уважава , младите виждат своето бъдеще и никой не се страхува, защото мисли различно."

Александър Вучич – лидер на Сръбската прогресивна партия: "Все още нямаме окончателни резултати. Мнозина ще се изненадат и ще видите колко много са лъгали някои хора и какво са си измислили. Искам да ви информирам, че въз основа на извадка е ясно, че загубихме тези избори, Студентската листа спечели."

снимки: БТА