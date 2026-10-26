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Реализация у нас или в чужбина: Какъв е изборът на младите хора?

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София и Мария са последна година студентки у нас. Първата учи маркетинг, а втората – журналистика. И двете са готови за бъдещето си след университета – но за едната то е отвъд границите на страната ни, а за другата тук, у дома. Макар и за кратко, София вече е учила и живяла навън.

София Николова, студент: „След завръщането ми в България реших да отида да доброволствам в Танзания за 1 месец. Това беше невероятно преживяване за мен. Видях напълно различен свят, от България и като цяло от Европа и от всичко това, което ми е познато досега, защото за мен като млад човек в момента е перфектната възможност да експериментирам. Опитвам се да намеря себе си и моя път.“

Тя вярва, че животът зад граница е възможност за трупане на опит, но и начин да погледнеш родината с други очи.

София Николова, студент: „В чужбина ми харесва преживяването, това да срещнеш нови хора, напълно нова обстановка, справяш се с доста нови предизвикателства, излизаш от зоната си на комфорт. Във всяка държава както казах има плюсове и минуси, но мисля, че чрез тези преживявания всички млади хора да трупаме опит, който след това да пренесем в България.“

Мария Андреева, която докато студентства, преподава и ментална аритметика на деца, вижда своето бъдеще в родината.

Мария Андреева, студент и учител: „Определено бих искала да остана в България, тъй като още от дете съм възпитавана с много любов и уважение към България, към традициите, към историята, към културата, дори към езика. Изпитвам привързаност и не бих се чувствала иначе цяла, ако не живея в България.“

Освен от любов към България, тя е водена и от идеята, че младите хора трябва да виждат път напред.

- „Определено България е напреднала страна, има много възможности, но определно има и пропуски, иначе нямаше толкова много хора да се замислят дали да продължават в България. Мисля, че основното, което трябва на млад човек, за да е в България е да има перспектива и това да не е свързано само с финанси и със стандарт на живот, ами да има перспектива за развитие, да има качествено образование и може би най-важно е усещането на хората в България, че тук могат да се развиват.“

Според Мария промяната зависи и от нас самите.

Мария Андреева, студент и учител: „За мен най-важното е младите хора да имат малко повече критично мислене и да не приемат всичко, което политиците им казват като чиста монета, а самите те да разсъждават, когато нещо не им харесва, както се случи, да се протестира, да бъдем малко по-будни и да не обвиняваме само държавата, а наистина да се опитваме и ние да сме полезни, и може би да не гледаме на себе си като на единица, а като на общество.“

Мария и София имат различни планове, но и двете вярват, че младите трябва да имат възможност да избират сами пътя си и да преследват целите си.

Вижте репортажа на Виктория Николова, стажант-репортер

#младите #у нас #чужбина #реализация

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