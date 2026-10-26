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Ива Петрова: Нивото на Дунав все още е критично ниско

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:37 мин.
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Дунав мост
Снимка: БТА
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Нивото на Дунав все още е критично ниско. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова по време на седмото издание на Софийския икономически форум, организиран от Делфийския икономически форум. За пръв път в дейността на АЕЦ „Козлодуй“ през лятото се стигна до намаляване на мощности на реакторите.

Ситуацията продължава да е предизвикателство, посочи тя и я определи като исторически безпрецедентна.

Според нея атомната централа се е справила повече от добре с критичната ситуация. Това, което даде възможност да преминем през тази ситуация е самият проект на централата, но и инженерния екип, който денонощно следеше ситуацията, отбеляза Петрова.

Министърът допълни, че са направени и допълнителни проучвания и са идентифицирани мерки, които обаче са сложни като решения и нужното време за реализация им е около година.

"Имаме набор от 5 технически решения, по които работим. Предстои да се направи оценка на разходите и ползите и да вземем решенията", обясни тя.

Според нея съхраняването на работата на АЕЦ „Козлодуй“, въглищните мощности, възобновяемите енергийни източници и батериите за съхранение са дали възможност на България да премине през тази ситуация и да подкрепя и региона.

Петрова увери, че в България ядрената енергетика е категоричен избор в развитието на енергийния сектор. Имаме опит и амбиции. Осигуряването на безопасната експлоатация на съществуващите мощности е безусловен приоритет, каза Петрова.

Министърът обясни още, че продължава и проектът за изграждането на нови мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, като се работи по актуализирана пътна карта. Имаме и другия проект с „АЕЦ „Белене“, който е актив в системата и за който трябва да се намери стратегическото решение. Работим и по малки модулни реактори, отбеляза тя.

По думите ѝ Вертикалният газов коридор е пример за регионално сътрудничество, който показва солидарност, която е нужна за справяне с настоящите геополитически предизвикателства.

#ниското ниво на река Дунав #министър на енергетиката Ива Петрова # АЕЦ "Козлодуй" #Дунав

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