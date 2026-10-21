Река Дунав край Русе продължава да е с рекордно ниско ниво – с 70 сантиметра под предишния отрицателен рекорд от 2003 година. Покачването за днес е минимално – между 5 и 1 сантиметра, което не променя обстановката.

Корабите в българския участък изчакват, а хидролозите не се ангажират с прогноза кога обстановката ще се нормализира. Към момента няма заседнали плавателни съдове.

Днес "Агенцията за проучване и поддържане на нивото на река Дунав" отбеляза 70 години от създаването си. По повод празника беше валидирана юбилейна марка в 5-хиляден тираж на стойност 50 евроцента. На срещата по повод празника гостува заместник-министъра на транспорта Анна Натова.