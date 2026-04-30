Ивайло Мирчев: Никога разделението не е било правилна посока

Никога разделението не е било правилна посока. Това коментира по повод разделението на коалицията на ПП-ДБ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев преди старта на новото 52-ро Народно събрание.

"В приоритетите няма промяна, голяма политическа грешка, но трябва да продължим напред и трябва да е ясно, че предизвикателствата пред страната са огромни. Никога разделението не е било правилна посока, затова ние в самата среща влязохме с много ясен мандат от нашите органи за единство. Въпреки това вярвам, че в този парламент ще успеем да си свършим работата, много предизвикателства, много концентрирана власт в една политическа сила и президентски избори, в който трябва да сме единни задължително."