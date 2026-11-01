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Иван Демерджиев: Не позволихме вотът да бъде опорочен

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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев благодари на полицейските служители за работата им по време на изборите и заяви, че МВР е предотвратило опити за купуване на гласове и манипулиране на вота. По думите му изборният процес е преминал без сериозни произшествия, а организацията е показала, че в България могат да се провеждат демократични избори по европейски стандарти.

„Искам да изразя благодарност към хилядите полицейски служители и към техните ръководители, които не позволиха вотът да бъде опорочен. Въпреки че през последната седмица имаше много сигнали и индикации, че ще се правят опити да се постигне определен резултат чрез купен вот, изключително добрата професионална превантивна работа показа, че ние можем да възпрепятстваме това явление. Справихме се и не позволихме резултатът от вота да бъде изкривен. Направихме така, че той да бъде такъв, какъвто е даден от българските граждани“, заяви Демерджиев.

Вътрешният министър подчерта, че изборите са протекли по демократичен и цивилизован начин.

"Показахме, че в България могат да се организират и провеждат демократични избори по начин, по който се организират и провеждат в цивилизованите държави. Много добра организация, която показа, че вместо опашките и практиките, на които ставахме свидетели и се показваха по телевизионните екрани, изборите могат да изглеждат по различен начин."

Демерджиев коментира и активността на кметове през последната седмица, като посочи, че срещу голяма част от тях са образувани досъдебни производства. Той беше категоричен, че разследванията ще продължат.

„Българските граждани искаха справедливост. Те ще получат тази справедливост. Ние работим точно за това и няма как с гласа си те да подкрепят хора, които искат да избегнат наказателно преследване по един подобен начин – чрез изкривяване на резултата от изборите“, подчерта министърът.

По думите му МВР е предотвратило активирането на познати схеми за манипулиране на вота.

„Хората, замесени в тези практики, са добре познати на полицията и ние направихме всичко възможно, за да им попречим да се активират и отново по познатия начин да приложат познатите схеми и да изкривят резултата. Смело можем да заявим, че този резултат, който сега се фиксира в изборните книжа, не е повлиян в никаква степен от тези порочни практики“, заяви Иван Демерджиев.

Той определи организацията на изборите като много добра и благодари на всички институции, ангажирани с провеждането им.

#България избира президент #президентски избори 2026 #МВР

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