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БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

Иво Христов и кметът на Бургас обсъждат "Евровизия 2027"

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Снимка: БТА
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Тече подготовката за провеждането на "Евровизия 2027" в България. Вицепремиерът Иво Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за песенния конкурс, се среща днес с кмета на Бургас Димитър Николов.

Двамата ще разговарят в сградата на общината. Очаква се да обсъдят организацията и основните задачи пред институциите в подготовката за конкурса.

Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027", като предстоящата среща е сред първите стъпки по координирането на подготовката между държавната и местната власт.

#Евровизия в Бургас #Димитър Николов кмет на Бургас #Бургас #Иво христов

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