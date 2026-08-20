Иво Христов и кметът на Бургас обсъждат "Евровизия 2027"

Тече подготовката за провеждането на "Евровизия 2027" в България. Вицепремиерът Иво Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за песенния конкурс, се среща днес с кмета на Бургас Димитър Николов.

Двамата ще разговарят в сградата на общината. Очаква се да обсъдят организацията и основните задачи пред институциите в подготовката за конкурса.

Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027", като предстоящата среща е сред първите стъпки по координирането на подготовката между държавната и местната власт.