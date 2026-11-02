"Изборите минаха скучно": Бързо отчетоха изборните книжа в Бургас, празни разписки от машините затрудниха броенето на гласовете

Около 1.00 часа след полунощ бяха обработени протоколите от всичките 748 секции в област Бургас. Това е един от най-големите многомандатни избирателни райони в страната. Окончателните резултати показват убедителна победа за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев с близо 63% от гласовете. За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 34% от избирателите.

Изборната нощ в Бургас е преминала спокойно, а обработката на изборните книжа е била значително по-бърза в сравнение с предходната седмица. В зала „Арена Бургас“, където се приемат и обработват протоколите, е била въведена нова организация на пропускателния режим. По-кратките протоколи също са допринесли за по-бързото приключване на работата.

Членовете на секционните комисии определят изборната нощ като спокойна и без сериозни затруднения.

„Всичко наред беше. Доволни сме.“ „Добре мина. Нали видяхте сега? Преди 15, няма и 15 минути, дойдохме и си тръгваме.“

На въпрос дали са допуснали грешки в протоколите, отговаря:

„Не, не, не. Никога не сме имали такива.“

Други членове на комисии също отчитат бърза и спокойна работа:

„Бързо се случиха нещата. Всичко беше спокойно. Изборите минаха скучно.“ „Не. То няма хора, какви проблеми да има?“ „Машините ги направиха всичко. Ние само преписвахме.“

Въпреки добрата организация обаче, от Районната избирателна комисия отчитат проблем с празни разписки от машините за гласуване. Те са породили съмнения дали гласовете на избирателите са отчетени и са затруднили работата на секционните комисии.

"Вечерта в зала „Арена Бургас“ премина много добре. Изключително добра организация, както виждате. Доста добре се справяха секционните комисии, за което им благодаря. По време на изборния ден забелязахме проявления при машините. Празни разписки, които водиха до съмнение за това дали гласовете са отчетени или не са отчетени. Наши колеги с помощта на техниците установяваха всеки един конкретен случай и указваха как да постъпят секционните комисии, като се налагаше понякога избирателят да гласува отново."

БНТ: Повече ли бяха тези празни разписки в сравнение с миналата седмица?

- Със сигурност да.

По негови наблюдения подобен проблем е имало при минимум около 20 машини.

Това е затруднило и отчитането на резултатите, тъй като секционните комисии са се подвеждали по генерираните празни разписки. Те са ги включвали при преброяването на контролните разписки, което е водило до разминавания с броя на гласувалите машинно и до объркване при попълването на протоколите.

По време на изборния ден в областта са постъпили два сигнала за агитационни материали в близост до избирателни секции. Единият е бил за секция в Созопол, а другият – в Бургас. При проверките е установено, че и в двата случая материалите са били на разстояние над 50 метра от секциите и нарушения не са констатирани.

Установен е и случай с двама членове на секционна избирателна комисия в село Добра поляна, община Руен. Те се явили сутринта, но около час след началото на изборния ден заявили, че имат работа, напуснали секцията и повече не се върнали. От РИК са взели решение за отстраняването им. Заради нарушението двамата няма да получат възнагражденията си.

Оказва се, че и на първия тур те са постъпили по подобен начин, но тогава са се върнали за кратко, за да си вземат обяда, след което отново са напуснали секцията.

Липсата на двамата членове не е наложила заместването им, тъй като останалите членове на комисията са били достатъчно, за да продължи изборният ден в съответствие с правилата.

Избирателната активност на втория тур в Бургаска област е с около 4 процентни пункта по-висока в сравнение с предходната седмица.

Равносметката от Бургас е за спокойно преминал изборен ден, по-бърза обработка на протоколите, но и технически проблеми с машинното гласуване, които са затруднили отчитането на резултатите.

Вижте прякото включване на давид Сукнаров