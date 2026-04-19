ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента...
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
ИЗВЪНРЕДНО
Първи резултати от екзитпол - формацията на Румен Радев с голяма преднина, шест партии влизат в парламента
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Изборният ден в Благоевград приключи с избирателна активност 48,86%

от БНТ , Източник: БТА
приключи изборният процес всички избирателни секции софийска област
Изборният ден в Първи многомандатен избирателен район – Благоевград приключи в 20.50 часа с избирателна активност 48,86%. Това съобщи на брифинг председателят на Районната избирателна комисия – Благоевград Мартин Бусаров.

Всички общини докладваха, че изборите са приключили и към настоящия момент всички секции са затворени, посочи Бусаров.

По данни на Областна администрация – Благоевград най-висока е избирателната активност в община Белица – 70,24%, а гласувалите са близо 5600 гласоподаватели. Следваща по избирателна активност е община Симитли с 68,54% и близо 8400 избиратели, упражнили правото си на глас, следвана от община Якоруда с 68,12% и малко над 5700 гласували.

Близо 11 200 гласоподаватели или 65,33% от имащите право на глас в община Разлог са гласували на днешните избори, а в община Банско избирателната активност в края на изборния ден е 60,3%, като гласувалите са 6714.

Най-ниска е избирателната активност в община Благоевград – 36,46%, но с най-голям брой гласоподаватели – 36 646. Избирателната активност в община в община Петрич е 42,72%, а броят избиратели е малко над 23 000.

В останалите общини на територията на областта избирателната активност е: община Гоце Делчев – 52,4%; община Гърмен – 58,47%; община Кресна – 59,56%; община Сандански 55,2%; община Сатовча – 52,25%; община Струмяни – 58,58%; община Хаджидимово – 51,76%.

В рамките на изборния ден с решение на РИК – Благоевград е преустановено машинното гласуване в четири секции на територията на област Благоевград. В тези секции изборният процес премина на гласуване само с хартиена бюлетина, каза председателят на РИК Мартин Бусаров.

#избори 2026 #Благоевград

Водещи новини

ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
След първите данни от екзитпол: Какво е разпределението на мандатите? След първите данни от екзитпол: Какво е разпределението на мандатите?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
МВР с данни кои партии са купували гласове МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Румен Радев: Очакванията са големи, надеждите са големи и това означава голяма отговорност Румен Радев: Очакванията са големи, надеждите са големи и това означава голяма отговорност
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: В очакване на резултатите: Гледайте специалното изборно...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Осем деца са убити при стрелба в Луизиана
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Два пъти по-малко избиратели в Турция сочат данните
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Тежка катастрофа затруднява движението на изхода на София към АМ...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
