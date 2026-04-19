Изборният ден в Благоевград приключи с избирателна активност 48,86%

Изборният ден в Първи многомандатен избирателен район – Благоевград приключи в 20.50 часа с избирателна активност 48,86%. Това съобщи на брифинг председателят на Районната избирателна комисия – Благоевград Мартин Бусаров.

Всички общини докладваха, че изборите са приключили и към настоящия момент всички секции са затворени, посочи Бусаров.

По данни на Областна администрация – Благоевград най-висока е избирателната активност в община Белица – 70,24%, а гласувалите са близо 5600 гласоподаватели. Следваща по избирателна активност е община Симитли с 68,54% и близо 8400 избиратели, упражнили правото си на глас, следвана от община Якоруда с 68,12% и малко над 5700 гласували.

Близо 11 200 гласоподаватели или 65,33% от имащите право на глас в община Разлог са гласували на днешните избори, а в община Банско избирателната активност в края на изборния ден е 60,3%, като гласувалите са 6714.

Най-ниска е избирателната активност в община Благоевград – 36,46%, но с най-голям брой гласоподаватели – 36 646. Избирателната активност в община в община Петрич е 42,72%, а броят избиратели е малко над 23 000.

В останалите общини на територията на областта избирателната активност е: община Гоце Делчев – 52,4%; община Гърмен – 58,47%; община Кресна – 59,56%; община Сандански 55,2%; община Сатовча – 52,25%; община Струмяни – 58,58%; община Хаджидимово – 51,76%.

В рамките на изборния ден с решение на РИК – Благоевград е преустановено машинното гласуване в четири секции на територията на област Благоевград. В тези секции изборният процес премина на гласуване само с хартиена бюлетина, каза председателят на РИК Мартин Бусаров.