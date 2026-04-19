Първи резултати от екзитпол - формацията на Румен Радев с голяма преднина, шест партии влизат в парламента

Изборният ден в област Видин приключи при 45,93 процента избирателна активност

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:40 мин.
Изборният ден в област Видин приключи при 45,93 процента избирателна активност
Избирателната активност за изборите за Народно събрание в област Видин към 20:00 часа е 45,93%. Гласуването е приключило във всички 255 секции, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Павел Петков. По думите му изборният ден е преминал без сериозни нарушения. Очаква се да започне предаването на протоколите от Секционните избирателни комисии в Спортната зала във Видин.

По-рано от районната комисия уточниха, че приемането и обработването на протоколите в изборната нощ ще се извършва на 13 работни места. В област Видин с право на глас според списъците на сайта на Централната избирателна комисия са 79 296 души. Избирателната активност в края на изборния ден на последните избори за народни представители, проведени на 27 октомври 2024 г., е била 38,05 процента. По информация от Областната дирекция на МВР – Видин изборният ден в областта е преминал спокойно, без нарушения на обществения ред и без инциденти. Служителите на МВР ще съпровождат транспортирането на изборните книжа и материали от всички СИК до РИК.

През днешния ден служителите от видинския сектор „Български документи за самоличност“ след подадени заявления от граждани са издали четири удостоверения за гласуване, уточниха от полицията. За четирите мандата в 5-и многомандатен избирателен район – Видин се борят 117 кандидати за депутати от регистрираните партии и коалиции.

