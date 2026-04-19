Изборният ден в област Ямбол приключи без удължаване и без съществени нарушения. Гласуването за парламентарния вот е преустановено точно в 20.00 часа във всички 237 секции, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Ани Канева.

Към момента няма обобщени данни за окончателна избирателна активност в 31 МИР – Ямбол. По последни данни към 16.00 часа обаче гласувалите в региона бяха с 11,54% повече в сравнение с предходните парламентарни избори на 27 октомври 2024 г. – 36,8 спрямо 25,26 на сто.

Започна вече предаването на протоколите от секционните избирателни комисии. На тези избори това се случва в Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Вапцаров" в областния град.

Подадените жалби и сигнали са основно за неправомерна предизборна агитация, на по малко от 50 метра от изборна секция. След проверки, където е установено такова нарушение, агитационните материали са премахнати, каза председателят на РИК.

В Ямболска област днес изборният процес се осъществяваше в 237 секции. В 155 от тях имаше и машини за гласуване, но в шест секции поради дефекти в устройствата вотът с тях беше преустановен и се премина към гласуване само с хартиена бюлетина, каза още Канева.

Право на глас в Ямболска област на днешните избори имаха 103 424 души. За четирите депутатски мандата, които излъчва в парламента 31 МИР – Ямбол, се съревноваваха общо 120 кандидати.