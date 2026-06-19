Израел и Хизбула се разбраха за незабавно прекратяване на огъня

Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула са се споразумели за прекратяване на огъня. Новината първо беше съобщена от американски официални представители, а по-късно беше потвърдена от Тел Авив. Съобщава се, че до прекратяването на огъня се е стигнало с посредничеството на САЩ и Катар, а също така и на Иран. От Израел подчертаха, че ще спазват примирието освен, ако не бъдат атакувани от Хизбула.

Около час след като беше обявено примирието се появиха твърдения, че Израел е изстрелял над 10 ракети срещу Ливан.

По-рано днес израелските сили и шиитската групировка отново си размениха удари - 18 души бяха убити при атака в Ливан, а от израелска страна потвърдиха за четирима загинали военнослужещи. Прекратяването на огъня на всички фронтове в Близкия изток, включително в Ливан, беше сред условията на Техеран за споразумението за разбирателство с Вашингтон.

Днес се очакваше началото на същинските преговори - делегации от Иран и Съединените щати трябваше да се срещнат в Швейцария, за начало на разговорите по най-ключовите въпроси, включително иранската ядрена програма. След меморандума, който беше подписан и от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, започна да тече 60-дневен срок, в който двете страни да сключат сделка. Според ирански представители, стартът на преговорите е отложен с няколко дни.