БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откърти се част от конструкция на метростанция...
Чете се за: 00:35 мин.
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от...
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Каква ще е присъдата за мъжа, подпалил автомобили пред българското посолство в Скопие?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази
каква присъдата мъжа подпалил автомобили българското посолство скопие
Слушай новината

След седмица ще бъде ясна присъдата срещу 44-годишния Игор Дашковски от Скопие, който на 15 юни запали дипломатически автомобили, паркирани пред посолството на страната ни в столицата на Северна Македония.

По време на делото е бил разпитан експерт-психиатър, според който Дашковски е „емоционално и социално незрял” и трудно преживявал несправедливостите, себе си възприемал като жертва на системата, а информациите, че автомобилите на българското посолство са били неправилно паркирани го накарали да ги запали, съобщава ТВ Сител.

В заключителните си думи пред съда Дашковски, който на предишното заседание се призна за виновен, изразил разкаяние за извършеното и се извинил на посолството и на България, и заявил, че „никога няма да повтори деянието”.

Българският консул, който присъства на заседанието по делото днес, е поискал извършителят да заплати нанесените щети, а след заседанието прокурорът по делото Катерина Коларевич е заявила, че не може да прецени дали присъдата за Дашковски ще бъде ефективна или не.

На 15 юни т.г. 44-годишният мъж пристигнал в центъра на Скопие с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от близката до българското посолство бензиностанция, след което е пресякъл улицата и се е приближил до паркираните дипломатически автомобили, залял ги е с бензин, запалил ги е със запалка и веднага е напуснал мястото. На видео от охранителните камери се вижда как мъж с найлонова торба вади от нея бутилка със запалителна течност, полива двата автомобила, запалва ги и се отдалечава.

Производството за палежа на българските дипломатически автомобили беше предадено от Основната прокуратура в Скопие на Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията на 19 юни, когато започна разследване срещу заподозрения за „застрашаване на лица под международна защита” по чл. 420, ал. 1 от Наказателния кодекс, което се наказва с лишаване от свобода за не по-малко от една година. Първоначалното производство срещу него беше за "създаване на обща опасност" по чл. 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония.

Случилото се предизвика многобройни реакции в България, в Европейския парламент, реагираха от делегацията на ЕС Скопие и посолствата на Франция и Германия в Скопие, както и сдружения на българите в страната.

#подпалени коли #Скопие #българско посолство #присъда

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни катастрофи
2
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни...
Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ разказ за преживяното
3
Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ...
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
4
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ –...
12 и 13 ноември ще бъдат неучебни дни за 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в София
5
12 и 13 ноември ще бъдат неучебни дни за 119 СУ „Акад. Михаил...
Втори задържан във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов
6
Втори задържан във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
6
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Още от: Балкани

Влаковете между Белград и Будапеща ще пътуват за три часа и половина
Влаковете между Белград и Будапеща ще пътуват за три часа и половина
Книга за македонските българи беше представена в Европейския парламент Книга за македонските българи беше представена в Европейския парламент
Чете се за: 05:35 мин.
Как Сърбия модернизира жп транспорта си? Тръгват скоростни влакове Белград - Будапеща - Виена Как Сърбия модернизира жп транспорта си? Тръгват скоростни влакове Белград - Будапеща - Виена
Чете се за: 03:45 мин.
Конференция на ООН за климата в Анталия: Започва двудневната лидерска среща на върха Конференция на ООН за климата в Анталия: Започва двудневната лидерска среща на върха
Чете се за: 01:27 мин.
Повече от 8 часа: Без обяснения македонските власти задържаха бабата на Ива Михайлова на прибиране от България Повече от 8 часа: Без обяснения македонските власти задържаха бабата на Ива Михайлова на прибиране от България
Чете се за: 02:42 мин.
Бабата на Ива Михайлова - Илинка Кушовска, е освободена Бабата на Ива Михайлова - Илинка Кушовска, е освободена
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Откърти се част от конструкция на метростанция „Красно село“, затварят станцията за три часа
Откърти се част от конструкция на метростанция „Красно...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Безплатно освобождават автомобилите и товарите от базата в село Веселиново след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ Безплатно освобождават автомобилите и товарите от базата в село Веселиново след тежката катастрофа на АМ „Тракия“
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Промените в Закона за личната помощ: Спор в парламента за парите на личните асиситенти Промените в Закона за личната помощ: Спор в парламента за парите на личните асиситенти
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Близо 500 кг марихуана откриха в камион с колбаси и чушки на ГКПП „Кулата“ Близо 500 кг марихуана откриха в камион с колбаси и чушки на ГКПП „Кулата“
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ „Тракия“: Над...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Прокуратурата привлече втори обвиняем за убийството на бизнесмена...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ