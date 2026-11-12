Каква ще е присъдата за мъжа, подпалил автомобили пред българското посолство в Скопие?

След седмица ще бъде ясна присъдата срещу 44-годишния Игор Дашковски от Скопие, който на 15 юни запали дипломатически автомобили, паркирани пред посолството на страната ни в столицата на Северна Македония.

По време на делото е бил разпитан експерт-психиатър, според който Дашковски е „емоционално и социално незрял” и трудно преживявал несправедливостите, себе си възприемал като жертва на системата, а информациите, че автомобилите на българското посолство са били неправилно паркирани го накарали да ги запали, съобщава ТВ Сител.

В заключителните си думи пред съда Дашковски, който на предишното заседание се призна за виновен, изразил разкаяние за извършеното и се извинил на посолството и на България, и заявил, че „никога няма да повтори деянието”.

Българският консул, който присъства на заседанието по делото днес, е поискал извършителят да заплати нанесените щети, а след заседанието прокурорът по делото Катерина Коларевич е заявила, че не може да прецени дали присъдата за Дашковски ще бъде ефективна или не.

На 15 юни т.г. 44-годишният мъж пристигнал в центъра на Скопие с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от близката до българското посолство бензиностанция, след което е пресякъл улицата и се е приближил до паркираните дипломатически автомобили, залял ги е с бензин, запалил ги е със запалка и веднага е напуснал мястото. На видео от охранителните камери се вижда как мъж с найлонова торба вади от нея бутилка със запалителна течност, полива двата автомобила, запалва ги и се отдалечава.

Производството за палежа на българските дипломатически автомобили беше предадено от Основната прокуратура в Скопие на Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията на 19 юни, когато започна разследване срещу заподозрения за „застрашаване на лица под международна защита” по чл. 420, ал. 1 от Наказателния кодекс, което се наказва с лишаване от свобода за не по-малко от една година. Първоначалното производство срещу него беше за "създаване на обща опасност" по чл. 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония.

Случилото се предизвика многобройни реакции в България, в Европейския парламент, реагираха от делегацията на ЕС Скопие и посолствата на Франция и Германия в Скопие, както и сдружения на българите в страната.