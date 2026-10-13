Какво е известно за корабите "Челси 3" и HS Dignity?
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Корабът "Челси 3" е отплавал от турското пристанище Гиресун на 10 октомври в 8.00 ч. сутринта. Плавал е към пристанище Джурджулещ в Молдова.
Пътува под флага на Малта, дълъг е почти 137 метра и е широк почти 17 метра.
Вторият кораб HS Dignity тръгва на 5 октомври от алжирското пристанище Мостаганем в 11.19 ч. и се е очаквало да пристигне на румънското пристанище Браила на 15 октомври в 14.00.
Плава под флага на Гвинея-Бисау. Дълъг е почти 124 метра и е широк 18 метра.