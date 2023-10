Карлос Алкарас очаква Григор Димитров или Яник Синер на полуфиналите в Пекин

Най-младият водач в историята на световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас се класира за полуфиналите на турнира от сериите АТП 500 в Пекин.

На четвъртфиналите 20-годишният испанец се наложи с 6:4, 6:2 над норвежеца Каспер Рууд и за място на финала ще спори с победителя от срещата между българина Григор Димитров и италианеца Яник Синер.

Поставеният под №1 Алкарас и седмият в схемата Рууд изиграха изключително дълъг първи гейм на мача, който премина през осем равенства 40:40, преди да бъде спечелен от сервиращия Рууд.

Веднага след това норвежецът направи и пробив и поведе с 3:0 гейма, но това като че ли бе всичко от него в мача.

Алкарас завърши първия сет с 18 печеливши удара срещу само два за Рууд и това бе в основата на обрата, който се получи от 0:3 до 6:4 гейма.

Водачът в турнирната схема продължи да води играта и във втория сет, в който наниза още 12 печеливши удара - двойно повече от тези на Рууд, за да затвори мача с 6:2.

