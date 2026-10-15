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Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България, отивам за златото

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Спорт
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Олимпийският шампион замина за участие на световното първенство по вдигане на тежести в Китай.

карлос насар имам оферти нещо мило българия отивам златото
Снимка: БГНЕС
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Карлос Насар застана пред медиите преди да отпътува за световното първенство в Нинбо, Китай, което ще се проведе от 27 октомври до 8 ноември.

"На Асен Златев му благодаря за човешките добродетели. И той, и Стефан Ботев са големи шампиони, но Асен Златев има повече добродетели. Не искам да омаловажавам успехите на Ботев. Мислех, че не мога да познавам такъв човек като Ботев, но се оказа другояче", каза Насар и продължи относно драмите в щангите.

"Със сигурност не е приятно. Не го усещам чак толкова, защото моите спонсори не са ме оставяли последните три години. Министерството покри голяма част от нашите нужди, както и на мен. Това е една голяма несгода, но вярвам, че щангистите и аз ще се справим с тази ситуация и ще успеем да преминем през това нещо. През последните 3-4 години въобще не ни е било лесно. Много хора могат да го виждат като мрънкане, но не знам как човек може да изпадне в такава стиуация", добави олимпийският ни шампион.

Насар гледа оптимистично и беше категоричен, че не може шепа хора да убиват щангите:

"Винаги съм оптимист, гледам да правя каквото мога за щангите. Нашите шампиони, българи, които са ни оставили тази основа, за да знаем къде е България. Дори да се състезаваме под друг флаг, ние трябва да го продължим. Вдигането на тежести неведнъж е радвало България. Първото нещо, което се сещам, когато става дума за радост, е спортът. Не смятам, че шепа хора трябва да го убиват".

"Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България. Отивам за злато и нищо по-малко. Благодаря от сърце", завърши Карлос Насар.

#Карлос Насар

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