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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Кой е виновен - Русия, кой друг? - хората в Констанца за ударите с дронове в Черно море

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
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Русия носи цялата отговорност за тези инциденти, заяви румънският външен министър

румъния
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Продължава издирването на седмина изчезнали моряци от атакувания с дрон в румънската акватория на Черно море кораб "Уайн Трейд". Други петима бяха спасени.

Има и първи официални реакции след атаките на румънския президент и на министърката на външните работи Йоана Цою.

Попитахме хората в Констанца какво мислят за няколкото атаки с дронове срещу цивилни кораби, които се случиха на само 10-тина мили от брега. Попитахме ги кого считат за виновен за атаките, дали са доволни от реакцията на властите и дали ги е страх от възможна директна атака срещу държавата им.

"Става дума за безпрецедентна ескалация. Не очаквам нищо добро. Това е едва началото. Знае се кой е виновен: Русия, кой друг? Не ме е страх за Румъния, защото сме в НАТО, ние сме съюзници с мощни държави."

"Според мен Румъния трябва да реагира по-твърдо на атаките с дронове. От публичните информации знаем, че дроновете са руски. Не ме е страх, че руснаците могат пак да приближат Румъния, защото знам, че ще има международни реакции."

Никушор Дан, президент на Румъния: „Натискът от страна на Русия нараства – не само чрез конкретни събития, но и чрез всичко, което се случва в Европа, в Естония и в балтийския регион. Русия се опитва да засили напрежението в европейските общества, а нашият отговор трябва да бъде продължаване на подкрепата за Украйна.“

В същия дух се изказа и министърката на външните работи Йоана Цою:

Йоана Цою, министър на външните работи на Румъния: „Убийството на моряци на търговски кораби е престъпление. Русия носи цялата отговорност за тези инциденти. Това са брутални и престъпни атаки срещу цивилни.“

В Констанца пребивават и много украинци, избягали от ужасите на войната. Ето какво ни каза една жена от Одеса, която ни сподели че често идва на брега и гледа носталгично хоризонта, зад който са скрити местата на някогашния ѝ живот.

"Като украинка в Констанца се чувствам чудесно. Заобиколени сме от хора, които ни подкрепят, обичат ни и мислят за мира в Украйна. Що се отнася до дроновете – просто е невероятно, че такива неща се случват. Румънските власти реагираха правилно – те поддържат мира, нормалните отношения с Украйна и другите европейски страни. Информираха всички засегнати страни. Подкрепям ги."

#Уайн Трейдър #издирване на моряци #румъния #Констанца

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