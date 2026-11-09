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Коко Гоф и Линда Носкова стартираха с победи на Финалите на WТА в Индиън Уелс

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Спорт
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Американката се наложи над сънародничката си Джесика Пегула, а чехкинята надигра украинката Марта Костюк.

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Коко Гоф и Линда Носкова започнаха с победи в група А по време на Финалите на WТА в Индиън Уелс (САЩ).

Гоф се наложи над сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 6:7(5), 6:2 за два часа и 41 минути игра, докато Носкова преодоля украинката Марта Костюк с 6:2, 6:4 в мач, продължил час и 27 минути.

Коко Гоф, която победи Пегула преди три месеца в Синсинати, отново намери правилната формула срещу нея. Шампионката за 2024 година демонстрира забележителна гъвкавост, а в оспорвания първи сет силите изглеждаха напълно изравнени. В крайна сметка Гоф успя да пробие сервиса на Джесика Пегула, реализирайки пробив от основната линия при четвъртия си сетбол.

Пегула си върна инициативата, печелейки първите три гейма на втория сет, а Гоф показа характер, спасявайки три сетбола в десетия гейм, за да изравни резултата до 5:5. След това Коко Гоф отрази две точки за пробив и спечели продължилия 10 минути 11-и гейм. Пегула спаси мачбол в 12-ия гейм, а в последвалия тайбрек вдигна нивото на играта си и взе сета с удар по правата. В третия сет Гоф реализира пробив и увеличи преднината си до 5:2, а при третия мачбол Джесика Пегула изпрати топката зад основната линия.

Линда Носкова, която се стреми към поредно отличие след пробива си на "Уимбълдън" тази година, стартира отлично в дебюта си на Финалите на WТА, като оказваше натиск срещу Костюк както от основната линия, така и на мрежата. Двете си размениха пробиви в началото, след което Носкова вдигна оборотите в първия сет - в него Костюк успя да спечели подаването си едва в седмия гейм.

Марта Костюк се включи в надпреварата в последния момент, след като световната номер 1 Елена Рибакина се оттегли. Украинката така и не успя да намери ритъма си срещу чехкинята, която реализира 20 печеливши удара.

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#финали на WTA в Индиън Уелс 2026 #Линда Носкова # Коко Гоф

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