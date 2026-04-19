Крум Зарков, БСП: Постигнахме резултат, който много хора считаха за невъзможен

Постигнахме резултат, който много хора считаха за невъзможен, каза председателят на БСП и коалиция "БСП - Обединена левица" Крум Зарков на пресконференция в централата на партията.

Резултатите, които са видни по екзитполове до момента не позволяват категор да заявим зали БСН е постигнала или не целите, които си е поставила за тези избори, каза Зарков.

Крум Зарков, председател на БСП: "Каквото и да се случи на тези избори, за резулата на БСП аз, като неин председател, поемам пълната и неделима отговорност. Той допълни, че още във вторник ще бъдат свикани Изпълнителното бюро и Националният съвет, за да се прецени как ще се продължи така, че БСП и нейните партньори да се върнат по върховете на политиката."

На тези избори има ясен победител. Поздравяваме партията на Румен Радев за постигнатия успех, допълни лидерът на БСП.

Крум Зарков, председател на БСП: "Това дава на него и неговите съмишленици правото и отговорността да започнат работа по сформиране на правителство. България трябва да има устойчиво, компетентно и не на последно място почтено правителство, така че ние ще следим с интерес и загриженост следващите му действия."

През парламента Зарков очерта задачи като излъчване на мнозинство, приемане на бюджет, мерки по отношение на инфлацията и промяната в съдебната система.