КЗП: 500 обекта са проверени за двойното етикиране в евро и лева, 10% от тях - в нарушение

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:10 мин.
Санкцията е между 500 и 7000 лева, при повторно - се удвоява

КЗП: 500 обекта са проверени за двойното етикиране в евро и лева, 10% от тях - в нарушение
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Проверяваме обозначаването на цените по обектите и в големи и в малки населени места. Към момента сме проверили над 500 обекта. Констатирали сме около 50 нарушения. Това е много добър сигнал за това как се справя бизнеса с това ново предизвикателство, това заяви в "Денят започва" Александър Колячев - и.ф. председател на КЗП.

"Грешките при изписването на етикетите е да кажем в шрифта, цената в евро да е по-голяма, да има обявена цена само в лева, ситно изписани цени. Това може да подведе потребителя в заблуждение. Но като цяло мога да кажа, че бизнесът се справя добре с това предизвикателство".

Малко грешки са в полза на потребителите, посочи той. За този тип нарушения санкциите са между 500 и 7000 лева за всяко едно нарушение. Ако има повторение на нарушението санкциите се удвояват.

"Според мен потребителите трябва да свикнат с новата ситуация с въвеждане на еврото. Смятам, че двойното обозначаване на цените е важен елемент в този процес. Точно заради това законодателят е предвидил двойното обозначение да продължи за по-дълъг период - до средата на другата година".

Скоро ще можем да наблюдаваме цените по рафтовете в магазините, заяви Колячев. За тази цел е създадена платформа, която се нарича "Колко струва".

За непредоставяне на цените на стоките санкциите са в порядъка между 10 и 100 000 лева.

"Ако има увеличение на цените ние сезираме компетентните органи или вземаме мерки по Закона за въвеждане на еврото в България. Искаме да знаем как се е въвела цената и каква е причината за нейното покачване".

Вижте целия разговор във видеото

#Александър Колячев #КЗП

