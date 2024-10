Легендата на НБА Дикембе Мутомбо загуби битката с рака на мозъка на 58 години

От Националната баскетболна асоциация обявиха, че легендата Дикембе Мутомбо е починал на 58-годишна възраст. Роденият в ДР Конго баскетболист страда в последните години с рак на мозъка.

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.



NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/fkFPaiMVD3