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Левски се класира за четвърти последователен финал за Суперкупата на България

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Спорт
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На финала столичани ще срещнат победителя от втория полуфинал между Нефтохимик 2010 и ЦСКА.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
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Левски се класира за четвърти пореден финал за Суперкупата на България по волейбол за мъже. Шампионите победиха с 3:0 (25:21, 25:21, 25:16) гейма бронзовия медалист Локомотив Авиа Пловдив.

Първата част започна изключително равностойно, като резултатът се движеше точка за точка. Успешна блокада на Лазар Бучков направи резултата 16:13 в полза на "сините", които пропиляха аванса си и пловдивчани се добраха до 18:18. Последваха две последователни точки за Левски и домакинът на турнира поведе с 22:19 малко след това. Крайното 25:21 дойде след неточно нападение на Жулиен Георгиев.

Носителят на трофея от последните три сезона отново успя да наложи превъзходство след средата на втората част. "Сините", водени от треньора Николай Желязков, изградиха преднина от 20:16, за да надделеят пак с 25:21, правейки сериозна крачка към крайния успех в срещата.

В третата част Локомотив Авиа не успя да се противопостави на столичани, които още от самото начало демонстрираха по-силно представяне и поведоха с 8:3 и 16:10. Бившият национал Тодор Скримов и Кристиян Титрийски поведоха Левски към победата с 25:16, дошла след малко повече от един час игра.

По-късно днес е вторият полуфинал между Нефтохимик 2010 и ЦСКА.

#Суперкупа на България по волейбол за мъже #ВК Левски

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