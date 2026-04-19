Малко над 11% е избирателната активност в област Благоевград към 11:00 часа
Чете се за: 00:32 мин.
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
11,4% е избирателната активност в област Благоевград към 11:00 часа.
Банско е първенец с най-висока избирателна активност с малко над 20%, а с 18,64% следва Кресна.
Най-ниска е активността в община Благоевград. Там до 11:00 часа са гласували 7,67 на сто от избирателите. В Община Белица, където по традиция винаги има висока активност, са гласували 17,73% от имащите право на глас.
