Малко над 11% е избирателната активност в област Благоевград към 11:00 часа

11,4% е избирателната активност в област Благоевград към 11:00 часа.

Банско е първенец с най-висока избирателна активност с малко над 20%, а с 18,64% следва Кресна.

Най-ниска е активността в община Благоевград. Там до 11:00 часа са гласували 7,67 на сто от избирателите. В Община Белица, където по традиция винаги има висока активност, са гласували 17,73% от имащите право на глас.

