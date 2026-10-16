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Мая Хвалинска се класира за полуфиналите на турнира в Ухан

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Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
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Финалистката от "Ролан Гарос" надви Мария Сакари.

Мая Хвалинска се класира за полуфиналите на турнира в Ухан
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Мая Хвалинска се класира за полуфиналите на тенис турнира в Ухан. Полякинята се наложи над Мария Сакари с 6:0, 3:6, 7:5 за над два часа и половина игра.

Финалистката от "Ролан Гарос" започна ударно, но след това Сакари отвърна на предизвикателството. В третия сет и двете можеха да пробият, но тази, която в крайна сметка го стори, беше полякинята. Хвалинска нанесе решителен удар точно преди влизането в тайбрек.

В спор за място на финала 16-та поставена в схемата ще се изправи срещу победителката от мача между Ан Ли, надвила по-рано Арина Сабаленка, и нейната сънародничка Ига Швьонтек.

Полуфиналът в долната част на схемата ще противопостави две непоставени тенисистки - Сонай Картал и Йелена Остапенко.

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#тенис турнир в Ухан 2026 #Мая Хвалинска #Мария Сакари

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