Мая Хвалинска се класира за полуфиналите на турнира в Ухан

Мая Хвалинска се класира за полуфиналите на тенис турнира в Ухан. Полякинята се наложи над Мария Сакари с 6:0, 3:6, 7:5 за над два часа и половина игра.

Финалистката от "Ролан Гарос" започна ударно, но след това Сакари отвърна на предизвикателството. В третия сет и двете можеха да пробият, но тази, която в крайна сметка го стори, беше полякинята. Хвалинска нанесе решителен удар точно преди влизането в тайбрек.

В спор за място на финала 16-та поставена в схемата ще се изправи срещу победителката от мача между Ан Ли, надвила по-рано Арина Сабаленка, и нейната сънародничка Ига Швьонтек.

Полуфиналът в долната част на схемата ще противопостави две непоставени тенисистки - Сонай Картал и Йелена Остапенко.