БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените

Чете се за: 00:32 мин.
Проверяват се повече от 250 търговци в цялата страна

поскъпнала потребителската кошница
След заседание на Механизма за еврото в Министерския съвет стана ясно, че вече има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените.

Проверяват се повече от 250 търговци в цялата страна.

От Министерския съвет съобщават, че периодът на адаптация, при който институциите правеха единствено предписания, е приключил и започва налагането на санкции при необосновано покачване на цените.

#България и еврото #България в еврозоната #повишение #проверки #цени

