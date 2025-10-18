БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Моите въпроси за €": ЕЦБ ли ще одобрява нашите бюджети след влизането ни в еврозоната?

"Моите въпроси за €": ЕЦБ ли ще одобрява нашите бюджети след влизането ни в еврозоната?
Преди приемането на единната европейска валута - още въпроси, чиито отговори търсим от експертите.

Европейската централна банка ли ще одобрява нашите бюджети след влизането ни в еврозоната?

Атанас Пеканов - бивш вицепремиер, икономист в Австрийски институт за икономически изследвания:

Тук критиците на еврото минаха напълно към фантастиката, защото няма такъв процес в момента. В момента вече го имаме процесът, в който финансовите министри, ЕК мониторира различните бюджети на държавите-членки. Това го има вече от 25 години, ние вече всяка година подлежим на това. Неслучайно българското правителство в рамките на европейския семестър изпраща своите бюджети към ЕК. За момента, между другото, много рядко сме получавали критика и сме влизали в процедура по свръхдефицит, която повечето други страни са влизали и излизали. Няма някаква драма в нея. Хубаво е да не се допуска, но няма нещо драматично в това. ЕЦБ няма отношение към този процес, тя се занимава с паричната политика. Там обаче трябва да сме активни. С влизането ни в eврозоната ние ставаме част от евросистемата - БНБ трябва да бъде активен участник, да обяснява каква е позицията й, защо смята, че такава е правилната парична политика - по-ниски или по-високи лихви, каква е ситуацията в Европа в момента и какво предстои.

