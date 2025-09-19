"Моите въпроси за €": Ще се повишат ли цените след 1 януари?

В месеците до приемането на еврото у нас - търсим експертите, които да дадат отговор на въпросите, които задавате във връзка с новата валута. Днес въпросът е свързан с опасенията от повишаване на цените след 1 януари.

"Това е най-обсъжданата тема безспорно покрай приемането на еврото и страховете на хората, които виждаме последните месеци. Истината е, че инфлацията в България тръгна нагоре от началото на годината заради най-различни фактори, включително административни, политически решения, които бяха взети, свързани с ДДС, цена на тока и т.н. И ние се намираме в период на малко по-висока годишна инфлация в момента, около 5 - 5,5%. Това не е директно обвързано с еврото и няма причина да очакваме, че самото въвеждане на еврото ще бъде основен фактор за по-високи цени, най-вероятно закръгляване е неизбежно да се случи в някакъв момент. Но то дава инфлация от порядъка на 0,2, 0,3, това сме го виждали и в други страни, това ще видим и у нас, но отново ние имаме по принцип по-високи нива на инфлация. Което се отклонява се от така желаните 2%, но това не е обвързано с еврото, обвързано е с по-висока инфлация в целия регион. В Румъния е 8% вече годишната инфлация", обясни Петър Ганев, главен икономист на Института за пазарна икономика.