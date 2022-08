MTV раздаде годишните си награди

Големият победител на годишните видео музикални награди на MTV е Тейлър Суифт. Тя спечели в категорията "видео на годината" за 10-минутната версия на песента ѝ "All Too Well".

Суифт изненадващо обяви, че през октомври ще излезе 10-ият ѝ студиен албум. Ники Минаж беше удостоена с приза "Авангард" на името на Майкъл Джексън и спечели награда за най-добър хип-хоп клип.

В категорията за песен на годината победи Били Айлиш с "Happier Than Ever". Певецът Хари Стайлс прибави две отличия към колекцията си - за най-добро поп видео и за албум на годината.

Фърги, Снуп Дог и Еминем бяха сред изпълнителите, които забавляваха публиката и зрителите по време на церемонията.

