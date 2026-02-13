МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев
Чете се за: 00:35 мин.
Слушай новината
От МВР предоставиха на БНТ документи за учението от месец май 2023 година.
Единият документ е писмо от директора на ОД на МВР - Монтана до областния управител, с което информира за обучението, в което ще участват служители на "Национална агенция за контрол на защитените територии".
- Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
Вторият документ е одобреният план за учението.