НА ЖИВО: Церемония в Министерския съвет по приемане и предаване на властта

В Гранитната зала на Министерския съвет се провежда официална церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев.

Андрей Гюров е поздравил Румен Радев за успеха на изборите, а Радев Гюров за честността на вота. Гюров е предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подробен анализ е подготвил и всеки министър за своя наследник. Радев ще получи тези доклади от всяко едно министерство.