Патриарх Даниил към новите управляващи: Молим се Бог да им помага да изпълняват това, което ще обещаят
Молим се Бог да им помага да изпълняват това, което ще обещаят. Това каза българският патриарх Даниил пред медиите на влизане в парламента, попитан за новите управляващи. Предстои парламентът да гласува днес проектокабинета с кандидат за премиер Румен Радев, излъчен от „Прогресивна България“.
Патриархът добави, че те трябва да помнят, че държавният служител е и божи служител, и тези отговорности, които се поемат, не са само пред Народното събрание и народа, но и пред Бога – за осъществяване на божията воля в обществото, да има законност, грижа и справедливост за всички човеци.
Президентът Илияна Йотова връчи вчера първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група в 52-рото Народно събрание – Румен Радев. Той получи мандата и го върна веднага изпълнен.
Радев представи пред държавния глава структурата и състава на проектокабинета, в който ще има четирима вицепремиери и 18 министерства.