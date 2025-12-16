БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

НА ЖИВО: Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Запази

Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е ситуацията в страната, допълни Румен Радев

Слушай новината

"Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е социално-икономическата и политическата ситуация в страната - вие го виждате всеки ден и по улиците, и в парламента. Споделете вашите виждания - дали има още живот в 51-вото Народно събрание под формата на нова управленска конфигурация - бихте ли работили за такава или вашето мнение е да се отива директно на предсрочни парламентарни избори и ако отиваме на такива - има ли нужда Изборният кодекс от промяна, така че да се повиши прозрачността, честността, доверието в към изборния процес на фона на заключенията на Конституционния съд за редица организационни и процедурни проблеми, които се проявиха по време на последните парламентарни избори", заяви президентът Румен Радев на консултациите с "Възраждане" преди връчването на мандат за съставяне на правителство.

На "Дондуков"2 пристигнаха представители на парламентарната група на "Възраждане".

Той попита "Възраждане" виждат ли проблеми с удължителния закон за бюджета на фона на новата финансово-икономическа ситуация, която ни очаква от началото на следващата година.

#президента Румен Радев #консултации с президента #"Възраждане"

Водещи новини

НА ЖИВО: Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна
НА ЖИВО: Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Новият закон за приходите и разходите: Бюджетната комисия ще разгледа текстовете Новият закон за приходите и разходите: Бюджетната комисия ще разгледа текстовете
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Силни взривове в Одеса: Обявена е тревога Силни взривове в Одеса: Обявена е тревога
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Тръмп заведе дело срещу Би Би Си за 10 милиарда долара Тръмп заведе дело срещу Би Би Си за 10 милиарда долара
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Съдът гледа мерките на полицаите, участвали в престъпна група за...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Как премина изтеглянето на танкера "Кайрос" до Бургаския...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Стачка в Гърция: Планирани са демонстрации в Атина
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Токио посреща празниците с впечатляваща украса и хиляди коледни...
Чете се за: 00:35 мин.
Деца
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ