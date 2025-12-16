НА ЖИВО: Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна

"Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е социално-икономическата и политическата ситуация в страната - вие го виждате всеки ден и по улиците, и в парламента. Споделете вашите виждания - дали има още живот в 51-вото Народно събрание под формата на нова управленска конфигурация - бихте ли работили за такава или вашето мнение е да се отива директно на предсрочни парламентарни избори и ако отиваме на такива - има ли нужда Изборният кодекс от промяна, така че да се повиши прозрачността, честността, доверието в към изборния процес на фона на заключенията на Конституционния съд за редица организационни и процедурни проблеми, които се проявиха по време на последните парламентарни избори", заяви президентът Румен Радев на консултациите с "Възраждане" преди връчването на мандат за съставяне на правителство.

На "Дондуков"2 пристигнаха представители на парламентарната група на "Възраждане".

Той попита "Възраждане" виждат ли проблеми с удължителния закон за бюджета на фона на новата финансово-икономическа ситуация, която ни очаква от началото на следващата година.