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141 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Тържествена заря-проверка по повод 141 години от Съединението

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141 години от Съединението на България и празникът на град Пловдив се честват с Тържествена заря-проверка на площад "Съединение", пред едноименния паметник в града.

Участват представителни роти от военни формирования, официални държавни лица, граждани и гости на града.

Тържествената заря-проверка в Пловдив се излъчва на живо от БНТ 1 и БНТ 4 - на 6 септември от 20.30 ч.

Малко са такива дати в българската история. От този ден България се връща на географската карта на света, от този ден се връща името България, което българският народ никога не е губил и не е променял от създаването на държавата до наши дни. Това заяви в Пловдив президентът Илияна Йотова в словото си по случай 141 години от Съединението на България.

"Съдбоносното утро на 6 септември 1885 г. тържественият звън на камбаните пробужда Пловдив. Могъщо „Ура“ от хиляди гърла разтърсва площада пред конака и възвестява на целия свят прогласеното и жадуваното от един народ Съединение на Княжество България и Източна Румелия", припомни историческите факти Йотова.

"Години по-късно авторът на "Строителите на съвременна България" Симеон Радев ще напише, че това е един от най-радостните дни – ден на революция и на щастието на българския народ", подчерта президентът.

Сред присъстващите на церемонията са председателят на Народното събрание Михаела Доцова и премиерът Румен Радев, министри от кабинета.

Венци и цветя бяха поднесени на Паметника на Съединението. С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония почетоха почетат паметта на героите.

Прозвуча Химнът на България, след което небето над Пловдив беше озарено от празнични илюминации.


# 141 години от Съединението на България #Тържествена заря-проверка #Пловдив

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