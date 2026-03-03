Националният празник – 3 март беше отбелязан отвъд Океана

Националният празник – 3 март беше отбелязан извън пределите на България.

За пета поредна година Ниагарският водопад беше осветен за 15 минути в цветовете на българския национален флаг. Това се случва със съдействието на американските и канадските местни власти.

Шоуто беше тази сутрин в 5:00 часа българско време (22:00 часа местно време). Така българската общност в Канада отбеляза Националния празник.

Сънародниците ни в Ню Йорк пък организираха церемония по вдигане на българското знаме в Манхатън. А Дайчово хоро изпълниха ученички от българското училище "Христо Ботев".