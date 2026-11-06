Над 800 грама наркотици са иззети при акция в Пловдив, задържан е 29-годишен мъж

Над 800 грама наркотици, предназначени за разпространение, са иззети при полицейска операция в Пловдив. Задържан е 29-годишен мъж, който предлагал наркотичните вещества на клиенти чрез популярна платформа за съобщения и други електронни приложения.

Проверката била извършена вчера следобед в района на бензиностанция на бул. „Цариградско шосе“ от служители на Шесто районно управление. При опит да бъде проверен мъжът побегнал и оказал съпротива при задържането. При личния обиск у него били открити седем вакуумирани плика със зелена тревиста маса.

Последвало претърсване на адреса му, където полицаите намерили още пакети с наркотични вещества, електронна везна и два гриндера. Експертната справка установила, че иззетото количество включва около 650 грама марихуана, 120 грама амфетамин и 40 грама метамфетамин.

По първоначални данни мъжът организирал продажбата на наркотиците чрез електронни приложения за комуникация, посредством които осъществявал контакт с потенциални купувачи.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по документиране на престъпната дейност продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.