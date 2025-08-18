Нападателят на Борусия Дортмунд Себастиен Алер, който спечели битката с рака, се завръща в нидерландския Утрехт

Нападателят на Борусия Дортмунд и национал на Кот д'Ивоар Себастиен Алер напусна клуба от Бундуслигата след три години и премина с постоянен трансфер в нидерландския Утрехт, съобщиха от клуба.

31-годишният футболист игра в Утрехт под наем от началото на годината, като той се завърна във футбола, след като се възстанови от рак.

Той бе диагностициран с рак на теститите, малко след като премина в Борусия Дортмунд от Аякс Амстердам през юли 2022 г. Нападателят претърпя две операции и химиотерапия, като месеци бе извън терените, за да се завърне в началото на 2023-а. Алер изигра общо 33 мача в Бундуслигата, в които вкара девет гола.

"Себастиен написа специална история тук. Той пребори рака с впечатляваща сила", коментира спортният директор на Борусия Себастиан Кел.

"Сега се завръща в Утрехт - клуб, който означава много за него и където игра постоянно в последните месеци. Желаем на Себастиен всичко най-добро в бъдеще и най-вече добро здраве", каза още германецът.

Алер игра за Утрехт и по-рано през кариерата си - между 2015 и 2017.