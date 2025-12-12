Лили Иванова пее три поредни вечери в зала 1 на НДК

Лили Иванова ще пее три поредни вечери в зала 1 на НДК.

На 12 и 13 декември са последните два концерта от националното турне на най-голямото име в българската поп музика. Началото тази година беше поставено на 14 февруари в София, а следващите спирки бяха във Варна, Бургас, Пловдив и Перник.

На сцената, освен Grand LI Orchestra, излиза и оркестърът на Националния музикален театър с диригент маестро Константин Добройков. В бенда на Лили са Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорgанов-Чери (kuтapu), Xpucmo Мuxaлkoв (бас kuтарa), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (уgаpни), LatiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), който e u музикален продуцент на целия репертоар.

На 14 декември фондацията "Лили Иванова" представя спектакъла "100 години Георги Парцалев", съвместно със Сатиричния театър.