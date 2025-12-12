БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лили Иванова пее три поредни вечери в зала 1 на НДК

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Фондацията "Лили Иванова" представя и спектакъла "100 години Георги Парцалев" заедно със Сатиричния театър

лили иванова пее три поредни вечери зала ндк
Снимка: БТА/Архив
Лили Иванова ще пее три поредни вечери в зала 1 на НДК.

На 12 и 13 декември са последните два концерта от националното турне на най-голямото име в българската поп музика. Началото тази година беше поставено на 14 февруари в София, а следващите спирки бяха във Варна, Бургас, Пловдив и Перник.

На сцената, освен Grand LI Orchestra, излиза и оркестърът на Националния музикален театър с диригент маестро Константин Добройков. В бенда на Лили са Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорgанов-Чери (kuтapu), Xpucmo Мuxaлkoв (бас kuтарa), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (уgаpни), LatiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), който e u музикален продуцент на целия репертоар.

На 14 декември фондацията "Лили Иванова" представя спектакъла "100 години Георги Парцалев", съвместно със Сатиричния театър.

"Имах щастието да познавам лично безсмъртния Георги Парцалев. От съвместната ни работа разбрах, че великият актьор е и велик човек. Преклонението ми пред актьора и човека ме накара през 2019 г. да помоля големия български скулптор Георги Чапкънов да го обезсмърти в статуетка, която се намира в моя дом. Паметта за живота и творчеството, както и достойното отбелязване на 100-годишнината от рождението на великия Георги Парцалев, са дълг на цялото ни общество", казва Лили Иванова.

